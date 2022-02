Tešia sa na Škrtela, radia sa s hokejistami. Prečo budú Košice hrávať v piatok?

„Môže to byť prvá zaťažkávajúca skúška. Privítať jedno z najambicióznejších mužstiev Fortuna ligy je krásne. Nehovoriac o tom, že tam pôsobí legenda slovenského futbalu Martin Škrtel,“ hovorí prezident FC Košice DUŠAN TRNKA .

Úvodný súťažný duel v Košickej futbalovej aréne príde na rad už čoskoro. O pár dní na to sa na ňom predstaví zvučný súper - Spartak Trnava.

Ako hodnotíte historicky prvý zápas v Košickej futbalovej aréne?

Sme veľmi spokojní s tým, ako to celé prebehlo. Povedal by som, že až nad očakávanie. Trávnik vydržal, atmosféra na tribúnach i v útrobách štadióna bola vynikajúca. Hráči prvýkrát pocítili, ako to vyzerá počas zápasu.

Čaká nás ešte posledný prípravný zápas proti poľskému Rzeszówu a potom už pôjdeme naostro. Technické zázemie bude ešte vedenie KFA dolaďovať a my budeme súčinní. Verím, že sa všetko podarí zvládnuť.

Čo je ešte potrebné vyladiť?

Potrebujeme dotiahnuť do konca záležitostí ohľadom bezpečnosti, ozvučenia či svetelnú tabuľu. To znamená veci, ktoré v zápase proti Trebišovu ešte chýbali.