Greif o absencii v reprezentácii: Mňa už nič neprekvapuje. Nikto ma nekontaktoval už roky

Takúto podobu má aktuálna slovenská futbalová brankárska špička. Jedno meno sme v úvode nespomenuli, no myslíme si, že patrí medzi troch najlepších gólmanov spod Tatier.

BRATISLAVA. Dlhoročná stálica Martin Dúbravka, ostrovným futbalom ošľahaný Marek Rodák, pohoďák do kabíny s potrebnou kvalitou Henrich Ravas, perspektívni Dominik Takáč, Ľubomír Belko a Tomáš Frühwald.

„Som šťastný, že nastupujem do zápasov. V klube som od roku 2021, no nemyslím si, že v prvých dvoch sezónach som si vôbec zaslúžil označenie náhradník.

On je perspektívny a musí chytať. Ja budem mať 28 rokov a tiež chcem byť pravidelne medzi tromi žrďami,“ povedal Greif.

„Tréner verí rotačnému systému a nie je to na škodu veci. Hrali sme veľa duelov a je určite lepšie hrať každý druhý duel, ako byť dlhé mesiace mimo so zranením.

V aktuálnej sezóne sa Greif strieda medzi tromi žrďami klubu z Baleárskych ostrovov s 24-ročným perspektívnym Leom Románom, ktorý si v minulosti obliekol aj reprezentačný dres výberu Španielska do 21 rokov.

Pekná jazda

V uplynulej sezóne Mallorca, ktorej súčasťou je tiež slovenský stopér Martin Valjent, postúpila do finále domáceho pohára Copa del Rey.

V ňom však po penaltovom rozstrele prehrala s Athleticom Bilbao. Greif však svojimi výkonmi mimoriadne pozitívne prekvapil.

„Ak prehráte finále 0:4, tak to ide ľahšie vstrebať ako to, čo sa stalo nám. Ten rozstrel ma mrzí doteraz. Ale bola to pekná jazda, na ktorú hádam nikdy nezabudnem,“ poznamenal k nedávnemu klubovému úspechu Greif, ktorý sa na Mallorce vo voľnom čase venuje golfu.