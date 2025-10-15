Messiho rekordná noc napísala históriu. Argentína v príprave rozdrvila Portoriko

Lautaro Martinez a Lionel Messi sa tešia z gólu (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|15. okt 2025 o 08:10
Nikto predtým nemal viac asistencií.

FORT LAUDERDALE. Lionel Messi pomohol Argentíne dvoma asistenciami k víťazstvu nad Portorikom 6:0 v prípravnom zápase v noci na stredu.

Dva góly strelili Alexis Mac Allister a Lautaro Martinez.

Messi si pripísal celkovo 59. a 60. gólovú prihrávku v drese Argentíny, čím vytvoril rekord v počte asistencií na medzinárodnej úrovni. Prekonal zápisy Neymara a Landona Donovana, ktorí mali doteraz po 58 asistenciách.

Úradujúci svetoví šampióni mali zápas odohrať pôvodne v pondelok v Chicagu, no minulý týždeň ho presunuli.

Organizátori uviedli, že za to mohol nízky predaj vstupeniek, ale predstavitelia Argentínskeho futbalového zväzu uviedli, že za to mohli represálie voči imigrantom v Chicagu.

Duel sa napokon odohral na štadióne v Miami, kde Messi hráva v MLS.

V ďalšom zápase zdolali USA súpera z Austrálie 2:1, dva góly strelil Haji Wright. Kanaďania remizovali s Kolumbijčanmi 0:0 a remíza 1:1 sa zrodila v dueli Mexika s Ekvádorom.

Prípravné zápasy - 15. október:

Portoriko - Argentína 0:6 (0:3)

Góly: 14. a 36. Mac Allister, 79. a 84. Martinez, 23. Montiel, 64. Echevarria (vlastný)

USA - Austrália 2:1 (1:1)

Góly: 33. a 51. Wright - 19. Bos

Mexiko - Ekvádor 1:1 (1:1)

Góly: 3. Berterame - 20. Alcivar (z 11 m)

Kanada - Kolumbia 0:0

