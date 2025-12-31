Disciplinárna komisia bude riešiť Vavrove správanie. Môže ho vylúčiť z reprezentácie

Halový futbalový turnaj v obci Preseľany sa stal slávnym, avšak nie v pozitívnom slova zmysle. Bolo to pre nešportové správanie reprezentanta Denisa Vavra.
Na internete sa objavilo video, kde sa dostal do konfliktu s protihráčom. Divákov to nenechalo chladnými a svoje emócie vyjadrili aj vulgarizmami.
To sa nepáčilo rodákovi z Partizánskeho, vyzliekol si dres a chcel ísť na tribúnu. Napokon vyzval niekoho z hľadiska, aby prišiel za ním a rozdali si to ručne-stručne.
Neskôr svetlo sveta uzrelo ďalšie video, kde je vidno, ako reprezentant dáva facku jednému z divákov. Malo ísť o 17-ročného chlapca.
Podľa profilu s názvom "Miluju fotbal" sa mladík k celej situácii vyjadril takto: "Počas úvodných zápasov naši hráči (17,18 rokov) robili rôzne triky a kľučky. Na tieto situácie, podľa viacerých prítomných, Vavro reagoval vyhrážkami o lámaní nôh.
Jeden z hráčov sa ho pýtal, komu chce zlomiť nohy. Vavro ho následne chytil pod krk a musel byť zadržiavaný ďalšími osobami, aby sa situácia upokojila."
Neskôr sa Vavro prostredníctvom hovorkyne Slovenského futbalového zväzu (SFZ) Moniky Jurigovej ospravedlnil za svoje konanie. S mladíkom sa stretol osobne a daroval mu svoj reprezentačný dres. Všetko si vysvetlili a vec uzavreli zmierlivo.
To však neznamená, že incident nebude skúmať Disciplinárna komisia SFZ. "Odsudzujeme nevhodné a neprípustné správanie sa Denisa Vavra na vianočnom halovom turnaji v Preseľanoch, ktoré bolo v rozpore so štatútom reprezentanta.
O prípadných konzekvenciách rozhodne disciplinárna komisia," uviedol hovorca zväzu Juraj Čurný pre web sportovy.cas.sk.
V štatúte reprezentanta SR vo futbale sa píše, že hráč sa má zdržať akéhokoľvek konania, ktoré by mohlo poškodiť dobré meno SFZ, jeho členov, reprezentácie i partnerov.
Kto to akokoľvek poruší, môže nechtiac dať reprezentácii zbohom až na 24 mesiacov. Zrejme to bude otázka najbližších dní či týždňov, aby rozhodli o obrancovej budúcnosti v národnom tíme.
Hráč nemeckého Wolfsburgu sa zotavil zo zranenia. Pokiaľ bude vo forme, zrejme ho tréner slovenskej reprezentácie Francesco Calzona nevynechá z nominácie na baráž o postup na majstrovstvá sveta.
Samozrejme, iba v prípade, ak nedostane zákaz od Disciplinárnej komisie SFZ. Išlo by o neobvyklú situáciu pred dôležitými zápasmi národného tímu.
Na Slovákov čaká v marci dvojkolová baráž o postup na MS 2026. V prípade domáceho úspechu proti Kosovu sa Slovensko postaví proti lepšiemu z dvojice Turecko a Rumunsko. Víťaz postúpi na MS 2026 v Severnej Amerike.