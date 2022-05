Gyömbérov tréner si dal veľkú výzvu. Ak sa zachránia v Serie A, pôjde pešo do Ríma

MILÁNO. Taliansky futbalový tréner Davide Nicola sa čoskoro možno vydá na náročnú pešiu púť.

Štyridsaťdeväťročný kormidelník tímu US Salernitana 1919 totiž sľúbil, že v prípade záchrany jeho zverencov v Serie A absolvuje takmer 300-kilometrovú po vlastných nohách zo Salerna do Ríma za pápežom Františkom. Mesto Salerno z regiónu Kampánia je domovom futbalistov Salernitany.



Salernitana, za ktorú pravidelne nastupuje aj slovenský obranca Norbert Gyömbér, bola v najvyššej talianskej futbalovej súťaži od prvého kola v zóne znamenajúcej zostup do Serie B, no vo štvrtok doma zdolala Benátky 2:1 a dostala sa na 17. priečku. Do nižšej súťaže vypadnú tímy na 18. až 20. pozícii.