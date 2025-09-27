Strelec aj Rigo nastúpili v základnej zostave svojich tímov. Oba ich kluby však len remizovali

David Strelec v drese Middlesbrough
David Strelec v drese Middlesbrough (Autor: X/Middlesbrough FC)
Sportnet|27. sep 2025 o 19:42
ShareTweet0

V oboch prípadoch sa zrodila remíza 1:1.

LONDÝN. Futbalisti Stoke City v zostave aj so Slovákom Tomášom Rigom doma remizovali s Norwichom City 1:1.

Skóre otváral hosťujúci Jovon Makama, za domácich v druhom polčase odpovedal Sorba Thomas.

Rigo odohral 89 minút, v závere zápase ho nahradil Steven N`Zonzi.

V akcii bol aj slovenský reprezentant David Strelec, ktorého Middlesbrough remizovalo so Southamptonom rovnako 1:1.

Slovák nastúpil v základnej zostave, v 72. minúte ho na ihrisku nahradil Mamadou Kaly Sene. Predtým ešte stihol v 51. minúte inkasovať žltú kartu.

Middlesbrough vedie priebežnú tabuľku druhej najvyššej anglickej súťaže, Stoke je na treťom mieste.

Tabuľka Championship

Anglicko

David Strelec v drese Middlesbrough
David Strelec v drese Middlesbrough
Strelec aj Rigo nastúpili v základnej zostave svojich tímov. Oba ich kluby však len remizovali
dnes 19:42
Nachádzate sa tu:
Domov»Futbal»Anglicko»Strelec aj Rigo nastúpili v základnej zostave svojich tímov. Oba ich kluby však len remizovali