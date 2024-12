Hancko má Spartu stále v srdci. Prahu považujeme s manželkou za svoj domov, hovorí

Tentoraz jeho tím Feyenoord Rotterdam privíta Spartu Praha, kde 26-ročný ľavý obranca s ofenzívnymi chúťkami pôsobil pred príchodom do Holandska.

Matka dva a polročného Adamka nemá problém vziať ho so sebou na zápas, kde sa bude v stredu večer tiesniť a hučať vyše 47-tisíc divákov.

"Adam si oblečie otcov dres a pôjdeme fandiť. Chodíme stále bez ohľadu na počasie a čas výkopu. Určite prídu aj Davidovi rodičia.

Moja sestra sa bude dívať v televízii spolu s manželom Michalom Hrdličkom, ktorý ako moderátor má tiež k futbalu blízko," doplnila Hanckova manželka, za slobodna Plíšková.



Bývalá skvelá tenistka, 35. hráčka rebríčka WTA a dvojča ešte úspešnejšej Karolíny, hrala kedysi tenis za Spartu Praha, rovnako ako jej manžel futbal. Pre oboch je stredajší zápas dosť špecifický.

"Manžel nosí Spartu v srdci, ale to isté platí aj o Feyenoorde. Na druhej strane mám pocit, že by si v kariére zaslúžil postúpiť ešte o stupienok vyššie. Robí pre to veľmi veľa.

Má vyrovnanú výkonnosť, hrá celé zápasy, ani nestrieda, V príprave robí maximum a ešte aj čosi navyše, aby bol čo najviac fit. Želala by som mu top klub, to by sa mu splnil detský sen," dodala Kristýna Hancková.