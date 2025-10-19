Skupina zo Spojených arabských emirátov usiluje o kúpu Manchestru United. Využiť chce aj vplyv Beckhama

David Beckham.
David Beckham. (Autor: TASR/AP)
TASR|19. okt 2025 o 13:03
ShareTweet0

Bývalý anglický futbalista v minulosti pripustil, že budúcej angažovanosti v klube je naklonený.

MANCHESTER. Bývalého anglického futbalistu Davida Beckhama údajne požiadali o podporu ponuky na prevzatie Manchestru United.

Podľa medializovaných informácií chce väčšinový podiel rodiny Glazerovcov odkúpiť skupina zo Spojených arabských emirátov.

S vedením „červených diablov“ dlhodobo prevláda nespokojnosť z radov fanúšikov. Zmeniť to mal príchod menšinového vlastníka Jima Ratcliffea, ktorý prevzal kontrolu nad každodenným chodom klubu vo februári 2024.

To sa však nestalo a podľa agentúry DPA by skupina zo SAE chcela, aby bol Beckham ambasádorom jej ponuky na kúpu. Niekdajší hráč United už má podiely v Interi Miami a štvrtoligovom Salforde.

Pre dvoma rokmi kroky Glazerovcov kritizoval, vyzval ich, aby klub predali a pripustil, že budúcej angažovanosti v klube je naklonený.

Tabuľka Premier League

Premier League

    David Beckham.
    David Beckham.
    Skupina zo Spojených arabských emirátov usiluje o kúpu Manchestru United. Využiť chce aj vplyv Beckhama
    dnes 13:03
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Anglicko»Premier League»Skupina zo Spojených arabských emirátov usiluje o kúpu Manchestru United. Využiť chce aj vplyv Beckhama