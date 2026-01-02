Doteraz pracoval s Guardiolom v Manchestri City. Získal ho rekordný nemecký šampión

ČTK|2. jan 2026 o 13:58
Bude ďalším asistentom hlavného kouča Vincenta Kompanyho.

Bayern Mníchov rozšíril pred pokračovaním futbalovej bundesligy realizačný tím o doterajšieho spolupracovníka Pepa Guardiolu v Manchestri City Daniela Fradleyho.

Angličan podľa agentúry SID bude v klube nemeckého majstra ďalším asistentom hlavného kouča Vincenta Kompanyho. Fradley od novembra 2023 pôsobil v Manchestri City ako hlavný výkonnostný analytik.

Rovnakú pozíciu predtým Fradley zastával tiež v zámorskom klube MLS New York City a ešte predtým v anglickom celku Rochdale hrajúcom piatu najvyššiu súťaž.

Kompany, ktorý v minulosti pod Guardiolovým vedením v anglickom klube hrával, na konci októbra predĺžil v Bayerne zmluvu do roku 2029. Neskôr sa k nemu s podpisom pripojili aj asistenti Rene Maric, Aaron Danks a Floribert N'Galula a tiež tréner brankárov Michael Rechner.

Bayern vedie v polovici sezóny nemeckú najvyššiu súťaž s deväťbodovým náskokom a mieri k obhajobe titulu.

