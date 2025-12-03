Stredopoliar bude dlhšie chýbať Barcelone. Rozhodol proti Hanckovmu Atleticu

TASR|3. dec 2025 o 13:56
Španielsky futbalový stredopoliar Dani Olmo má vykĺbené rameno a svojim spoluhráčom z FC Barcelona bude chýbať približne mesiac.

Španielsky klub to v stredu oznámil v oficiálnom vyhlásení.

Dvadsaťsedemročný hráč sa poranil v utorkovom zápase La Ligy proti Atleticu Madrid. V 65. minúte strelil víťazný gól na 2:1 a z trávnika odišiel krátko na to.

Barcelona napokon vyhrala 3:1.

VIDEO: Zostrih zápasu Barcelona - Atletico Madrid

„Olmo si počas včerajšieho zápasu proti Atleticu Madrid vykĺbil ľavé rameno. Po vykonaných testoch sme zvolili konzervatívnu liečbu.

Približná doba rekonvalescencie je jeden mesiac,“ citovala z vyhlásenia „blaugranas“ agentúra AFP.

Tabuľka La Ligy

La Liga

    dnes 13:56
