Zlé správy pre Barcelonu. El Clásico si pravdepodobne nezahrá ani španielsky reprezentant

Olmo pred pár dňami opustil kemp národného tímu pre zranenie.

BARCELONA. Futbalistom FC Barcelona bude približne dva týždne chýbať Dani Olmo. Dvadsaťsedemročný ofenzívny stredopoliar utrpel zranenie lýtka a pravdepodobne sa nestihne zotaviť do nadchádzajúceho El Clasica, ktoré je na programe na budúcu nedeľu 26. októbra.

Španielsky reprezentant pred pár dňami opustil kemp národného tímu a vynechal sobotný zápas kvalifikácie na MS 2026 proti Gruzínsku (2:0).

„Má svalové zranenie v ľavom lýtku bez postihnutia spojivového tkaniva,“ citovala z vyhlásenia Barcelony agentúra AFP.

