De la Fuente musí opäť meniť plány. Z nominácie vypadol pre zranenie ďalší hráč Barcelony

Dani Olmo sa teší po strelenom góle v zápase Španielsko - Francúzsko v semifinále EURO 2024.
Dani Olmo sa teší po strelenom góle v zápase Španielsko - Francúzsko v semifinále EURO 2024. (Autor: TASR/AP)
TASR|10. okt 2025 o 15:58
Olmo absolvoval piatkový tréning, ale následné vyšetrenia preukázali zranenie.

MADRID. Futbalisti Španielska sa v nadchádzajúcich zápasoch kvalifikácie o postup na budúcoročné majstrovstvá sveta proti Gruzínsku a Bulharsku musia zaobísť bez služieb Daniho Olma.

Dvadsaťsedemročného ofenzívneho stredopoliara FC Barcelona vyradilo z hry svalové zranenie na ľavej nohe.

Olmo absolvoval piatkový tréning, ale následné vyšetrenia preukázali zranenie, po ktorom sa musel vrátiť do klubu, kde bude pokračovať v liečbe.

Španieli sú blízko k zisku miestenku na MS 2026, úradujúci majstri Európy vedú E-skupinu s plným bodovým ziskom. Informovala o tom agentúra AFP.

Dani Olmo sa teší po strelenom góle v zápase Španielsko - Francúzsko v semifinále EURO 2024.
Dani Olmo sa teší po strelenom góle v zápase Španielsko - Francúzsko v semifinále EURO 2024.
De la Fuente musí opäť meniť plány. Z nominácie vypadol pre zranenie ďalší hráč Barcelony
dnes 15:58
