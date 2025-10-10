De la Fuente musí opäť meniť plány. Z nominácie vypadol pre zranenie ďalší hráč Barcelony

MADRID. Futbalisti Španielska sa v nadchádzajúcich zápasoch kvalifikácie o postup na budúcoročné majstrovstvá sveta proti Gruzínsku a Bulharsku musia zaobísť bez služieb Daniho Olma.
Dvadsaťsedemročného ofenzívneho stredopoliara FC Barcelona vyradilo z hry svalové zranenie na ľavej nohe.
Olmo absolvoval piatkový tréning, ale následné vyšetrenia preukázali zranenie, po ktorom sa musel vrátiť do klubu, kde bude pokračovať v liečbe.
Španieli sú blízko k zisku miestenku na MS 2026, úradujúci majstri Európy vedú E-skupinu s plným bodovým ziskom. Informovala o tom agentúra AFP.