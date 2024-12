Opora Realu sa chce vrátiť ešte v tejto sezóne. Desí sa dňa, keď ukončí kariéru

Ako skúsený 32-ročný pravý bek povedal v rozhovore pre Esquire, po vážnom zranení kolena sa túži vrátiť do akcie pred budúcoročnými majstrovstvami sveta klubov, ktoré sa budú konať od 15. júna do 13. júla v USA.

Koleno potrebuje svoj čas. Stanovil som si to ako cieľ, ale keď sa bude blížiť tento dátum, posúdime, či je to reálne alebo nie,“ povedal Carvajal podľa webu footboom1.com .

„Mojím cieľom je zúčastniť sa na majstrovstvách sveta klubov. Začiatkom júna to bude osem mesiacov od operácie. Uvidíme, ako sa to všetko vyvinie.

Carvajal si pretrhol väzy v kolene začiatkom októbra v zápase La Ligy proti Villarrealu. Odvtedy súboje „bieleho baletu“ sleduje iba z hľadiska.

„Pozerať sa na zápasy zvonku je oveľa ťažšie. Máte iný pohľad na mužstvo. Snažím sa prispieť svojou troškou a hovorím spoluhráčom, ako to vidím z tribúny.

Trápi nás veľa zranení, niektoré výrazné a iné menej, ale keď sa nahromadia dve alebo tri, bráni to rotácii. Verím, že to zvládneme a uvidíme, kde budeme v marci alebo apríli,“ dodal majster Európy z tohtoročného šampionátu v Nemecku, s ktorým vedenie Realu Madrid krátko po zranení predĺžilo zmluvu do júna 2026.