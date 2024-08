Holandský obranca ukončil reprezentačnú kariéru, odohral v nej viac ako 100 duelov

Blind odohral v drese holandskej reprezentácie celkovo 108 duelov. Bol súčasť bronzového tímu na MS 2014, na MS 2022 sa dostal s Holanďanmi do štvrťfinále.

"Prichádza talentovaná mladá generácia. Nastal čas, aby som sa viac sústredil na môj klub a rodinu.

Bola to pocta nosiť oranžový dres 108-krát, pre mňa to je to najviac, čo môže hráč dosiahnuť, reprezentovať vlastnú krajinu," uviedol Blind podľa agentúry AFP.