Záujem konkurenta United o Ronalda je vážny, Londýnčania majú v rukáve tromf

BRATISLAVA. Anglický futbalový klub FC Chelsea to myslí vážne s angažovaním portugalského útočníka Cristiana Ronalda.

Tvrdí to web španielskeho denníka Marca, ktorý dodáva, že "The Blues" majú tromf v rukáve - môžu 37-ročnému zakončovateľovi ponúknuť účinkovanie v Lige majstrov 2022/2023, čo hráčov súčasný zamestnávateľ Manchester United momentálne nedokáže, keďže v uplynulej sezóne anglickej Premier League skončil až na 6. mieste.



V súvislosti s CR7, ktorý údajne požiadal o možnosť odísť z manchesterského Old Traffordu, sa v uplynulom období špekulovalo o záujme Bayernu Mníchov, Sportingu Lisabon či dokonca Atlética Madrid.