Vtedy bude mať už 41 rokov. Ronaldo chce ísť aj na MS v roku 2026

Ak sa mu to podarí, bude to historický rekordný zápis. S touto informáciou vyrukoval britský denník The Sun.

Ronaldo je so 115 gólmi historickým rekordérom v počte zásahov v reprezentačnom drese a chcel by si zahrať aj na svetovom šampionáte nielen na budúci rok v Katare, ale aj v roku 2026 v USA, Kanade a Mexiku.

Rovnaký zdroj pripomína, že ak sa Lionel Messi a Cristiano Ronaldo zúčastnia na budúci rok na záverečnom turnaji MS v Katare, budú to ich piate majstrovstvá sveta.

Stanú sa tak členmi klubu legiend s piatimi účasťami na MS, do ktorého patria Nemec Lothar Matthäus a Mexičania Rafael Márquez a Antonio Carbajal.

Ak by to Ronaldo potiahol až do MS 2026 a Portugalsko by sa tam prebojovalo, stal by sa absolútnym rekordérom.

Štvornásobný držiteľ Zlatej lopty pre najlepšieho futbalistu na svete mal premiéru na majstrovstvách sveta v roku 2006 v Nemecku.

Neskôr v portugalskom drese nechýbal v roku 2010 v Juhoafrickej republike, v roku 2014 v Brazílii ani v roku 2018 v Rusku. Na všetkých štyroch MS minimálne raz rozvlnil sieť, dovedna na nich nastrieľal sedem gólov.