Je Ronaldo rekordér? Je najlepší strelec, aj keď nevieme, o koľko vedie, píše BBC

Bojovú zástavu zdvihol ich najstarší, najskúsenejší a možno aj najkontroverznejší hráč. Tridsaťsedemročný Portugalčan Cristiano Ronaldo strelil tri góly do siete Tottenhamu a postaral sa o víťazstvo svojho tímu 3:2. ManUtd sú v tabuľke opäť na štvrtom mieste s dvojbodovým náskokom pred Arsenalom.

Ronaldov prvý hetrik na Old Trafford od roku 2008 sa začal rodiť už v 12. minúte, keď utešenou strelou z poriadnej diaľky spoza šestnástky otvoril skóre. V 35. min síce Harry Kane z pokutového kopu vyrovnal na 1:1, ale o tri minúty neskôr Ronaldo po prihrávke Jadona Sancha z krídelného priestoru opäť poslal domácich do vedenia.

"Som nesmierne šťastný, že sa mi podarilo dosiahnuť prvý hetrik od svojho návratu na Old Trafford. Nič neprekoná pocit byť späť na ihrisku a pomôcť svojmu mužstvu gólmi.

Ronaldov skvostný večer prišiel týždeň po tom, čo hviezdny útočník vynechal derby proti ManCity a odletel do Portugalska údajne na protest, že nemal byť zaradený do zostavy. Nevyhol sa veľkej kritike, ale napokon je všetko inak. Tréner Ralf Rangnick neskôr tieto dohady vyvrátil s tým, že Ronalda vyradilo z hry zranenie bedrového kĺbu.

V sobotu večer po jeho hetriku 63-ročný Nemec vyhlásil, že to bol najlepší výkon Ronalda s loptou aj bez nej odvtedy, čo ako tréner v novembri prišiel na lavičku United.

"Možno by stálo za to vždy ho posielať na tri dni do Portugalska a potom ho dva dni nechať oddychovať. Mimochodom, rovnako kvalitný výkon podal aj na štvrtkovom tréningu," pousmial sa Rangnick.