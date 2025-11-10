Mexiko bude na MS pripravené, tvrdí prezidentka. Čestnú vstupenku daruje mladej žene

MEXICO CITY. Infraštruktúrne projekty pre futbalové MS 2026 budú v Mexiku hotové v stanovenom termíne pred štartom šampionátu. V pondelok to vyhlásila tamojšia prezidentka Claudia Sheinbaumová.
Medzi hlavné projekty patrí rekonštrukcia dvoch terminálov na medzinárodnom letisku v Mexico City a výstavba železničnej trate, ktorá letisko spojí s hlavným mestom.
Hlava štátu očakáva od organizácie MS významný ekonomický prínos pre krajinu.
„O niekoľko mesiacov budeme pripravení. Bude to výnimočné obdobie s významným ekonomickým dopadom,“ vyhlásila Sheinbaumová s tým, že do rekonštrukcie letiska v Mexico City investuje federálna vláda deväť miliárd pesos (približne 424 miliónov eur).
Ďalšie projekty sa budú realizovať aj v Monterrey a Guadalajare, ďalších dejiskách MS. V Mexiku sa bude hrať celkovo 13 zápasov, spoluorganizátormi šampionátu sú USA a Kanada. Informovala agentúra AP.
Na turnaji sa premiérovo predstaví až 48 tímov. Šampionát odštartuje 11. júna na Aztéckom štadióne v Mexico City a finále sa bude hrať 19. júla na MetLife Stadium v East Rutherforde v USA.
Sheinbaumová sa zároveň vyjadrila, že svoju čestnú vstupenku na otvárací zápas plánuje darovať.
Hlava štátu má v úmysle lístok na tento duel venovať zatiaľ neznámej mladej žene, ktorá miluje futbal, ale nemôže si dovoliť vstupenku zakúpiť.
Spôsob výberu recipientky ešte nie je známy, uviedla Sheinbaumová na tlačovej konferencii: „Stále zvažujeme, ako vybrať ženu, ktorá lístok dostane.“
Podľa portálu The Athletic sa ceny vstupeniek na otvárací zápas pohybujú v rozmedzí od približne 370 dolárov (320 eur) v najlacnejšej kategórii do 1825 dolárov (1580 eur) za najdrahší lístok.
Minimálna mesačná mzda v Mexiku je 8364 pesos mesačne, čo je necelých 400 eur.
Sheinbaumová dostala čestnú vstupenku číslo 001 v auguste od prezidenta FIFA Gianniho Infantina, informovala agentúra DPA.
