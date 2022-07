Eriksen je blízko prestupu do Manchestru United. Váha však s podpisom

MANCHESTER. Anglický futbalový klub Manchester United absolvoval niekoľko kôl rokovaní s dánskym stredopoliarom Christianom Eriksenom.

Podľa denníka Daily Star sa obe strany dohodli už aj na splnení finančných požiadaviek hráča.

Podľa zdroja sú United blízko k podpisu zmluvy s Dánom, no ten váha s podpisom zmluvy, pretože chce vidieť, akú prestupovú politiku bude Manchester presadzovať toto leto. Plat futbalistu v prípade prestupu do United by mal byť približne 8,3 milióna eur ročne.