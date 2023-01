Chelsea podpísala ďalších dvoch hráčov. Upísal som sa klubu svojich snov, vraví talent

Ešte vo štvrtok spečatili transfer francúzskeho obrancu Benoita Badiashileho z AS Monaco.

LONDÝN. Druhé prestupové obdobie v podaní anglického futbalového klubu Chelsea FC sa javí rovnako rušné ako to prvé, odkedy organizáciu zo Stamford Bridge vlani prevzalo americké konzorcium pod vedením Todda Boehlyho.

Dvadsaťročný Fofana podpísal s Chelsea kontrakt na šesť a pol roka. Prestup do Anglicka si vyslúžil výbornými výkonmi a streleckými štatistikami v nórskom Molde FK, za ktorý v uplynulej sezóne nasúkal 22 gólov v 39 súťažných dueloch.

Santos, ktorý reprezentoval Brazíliu v kategórii do 20 rokov, by mal byť podobne ako Fofana akvizíciou londýnskeho klubu do budúcnosti. Prišiel z brazílskeho klubu Vasco da Gama.

„Je to pre mňa veľká príležitosť. Chelsea je veľkoklub, ktorý účinkuje vo veľkých súťažiach, ako je Premier League, takže som veľmi nadšený,“ poznamenal Santos.