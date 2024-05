Zlepšili sme výsledky aj výkony, vraví Pochettino. Chelsea je blízko k pohárovej Európe

Hlavný tréner Mauricio Pochettino uviedol, že prípadný postup do Európskej ligy by bol odmenou za trpezlivosť klubu počas náročnej sezóny.

Získané tri body nás stavajú do veľmi dobrej pozície, aby sme v záverečnom stretnutí zaútočili na možnosť dostať sa do pohárovej Európy," poznamenal 52-ročný kormidelník, ktorý čelil kritike po prvej sezóne na lavičke Chelsea a nedávno dokonca naznačil, že by mohol po prebiehajúcom ročníku skončiť.

Pochettino pochválil svoje mužstvo za to, že sa drží plánu. "Premier League je najťažšia liga na svete. Obrovská pochvala hráčom, víťazstvo sme si plne zaslúžili, preto som veľmi šťastný. Umožňuje nám to snívať o tom, že si v budúcej sezóne zahráme v európskych pohároch.

Manchester United v ďalšej dohrávke programu zdolal Newcastle 3:2 a v tabuľke sa dotiahol na svojho stredajšieho súpera. Oba tímy majú zhodne po 57 bodov, no v neprospech "červených diablov" hrá negatívne skóre a United patrí ôsma priečka.

Red Devils potrebujú na zaistenie siedmej pozície, aby Newcastle v poslednom kole zakopol a mužstvo trénera Erika ten Haga zvládlo súboj na pôde Brightonu.

Aj keby sa United prvýkrát v histórii Premier League neumiestnili v prvej sedmičke, naďalej majú šancu kvalifikovať sa do pohárovej Európy.

Potrebujú na to uspieť vo finále FA Cupu proti konkurenčnému Manchestru City vo Wembley (25. mája). Ten Hag sa po stretnutí s Newcastlom poďakoval fanúšikom.

"Nebola to ľahká sezóna, ale jedna vec zostala konštantná a tou bola vaša podpora tímu. Tento ročník však ešte neskončil. Najskôr ideme do Brightonu, kam cestujme po tri body. Následne ideme do Wembley a sľubujem vám, že hráči dajú všetko do toho, aby získali pohár a priniesli ho na Old Trafford," povedal 54-ročný Holanďan.