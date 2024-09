Ľudia sa na nás vykašlali, smútia Česi. Tribúny v Prahe si podmanili Ukrajinci

Česi sa s 3 bodmi dostali v tabuľke 1. skupiny B-divízie LN na úroveň druhého Albánska, na čele je 6-bodové Gruzínsko a Ukrajina je bez bodu posledná.



V českom tíme mal dobrú náladu najmä strelec dvoch gólov Šulc, boli jeho prvé dva v reprezentačnom drese.

"Je to najviac, čo môže byť vo futbalovom živote. Aspoň ja to tak vnímam. Som za to veľmi vďačný, je to skvelé," hovoril 23-ročný ofenzívny hráč stredu poľa pre české médiá a pokračoval: "Pri prvom góle som musel čakať na výsledok videa, ale bol som si istý, že som si to postrážil a ofsajd to nebol. Pri druhom góle som rátal s tým, že by sa lopta mohla odraziť na vápno a šiel som tam.