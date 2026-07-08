Česko sa pri výbere trénera inšpiruje Nemeckom. Profil postavený na dátach, uviedol predseda

Predseda Futbalovej asociácie Českej republiky David Trunda chce mať do mesiaca vybraných kandidátov na nového trénera reprezentácie.
V podcaste Livesport Daily zopakoval, že národný tím s najväčšou pravdepodobnosťou povedie zahraničný tréner, ktorý dostane dvojročnú zmluvu s opciou na ďalšie dva roky.
Predstavíme konkrétnych kandidátov
„Na augustovom zasadnutí výkonného výboru, približne siedmeho alebo jedenásteho augusta, predstavíme konkrétnych kandidátov.
Nepôjdeme cestou skúsených trénerov na vrchole kariéry, skôr sa zameriame na mladší a modernejší prístup k futbalu,“ povedal Trunda.
Česká reprezentácia je bez trénera po tom, čo na konci júna predčasne skončil vo funkcii Miroslav Koubek.
Skúsený kouč postúpil s tímom cez baráž na majstrovstvá sveta v USA, Kanade a Mexiku, kde však jeho mužstvo v troch zápasoch získalo iba jeden bod a vypadlo už v skupinovej fáze.
Trunda zopakoval, že českú reprezentáciu by po prvý raz v histórii mohol viesť zahraničný tréner.
Sme bližšie k zahraničnému riešeniu
„V Česku máme vynikajúcich trénerov, ale v tejto chvíli sme bližšie k zahraničnému riešeniu po troch domácich tréneroch za sebou.
Pôjde o zmluvu na dva roky s opciou na ďalšie dva,“ uviedol funkcionár. Asociácia bude vyberať kandidátov na základe približne dvadsiatich kritérií.
Moderný tréner s jasnou predstavou
„Máme profil trénera postavený na dátach, spolupracujeme s analytickou spoločnosťou Opta a máme zmapovaných trénerov, ktorí zapadajú do našej dlhodobej vízie.
Musí to byť koncepčný, moderný tréner s jasnou predstavou o hernom štýle a identite reprezentácie, schopný preniesť túto víziu aj do mládežníckych reprezentačných výberov.
Ďalšími kritériami sú preukázateľné zahraničné skúsenosti, dosiahnuté úspechy a zdravá ctižiadostivosť,“ povedal Trunda.
„Chceme trénera, ktorý prinesie svieži vietor a nebude mechanicky kopírovať cudzie systémy. Inšpirujeme sa nemeckou aj škandinávskou cestou, no musíme si vytvoriť vlastný model,“ dodal.