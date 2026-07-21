Francúzsko má nového trénera. Zidane údajne podpísal zmluvu a nahradí Deschampsa na lavičke

Zinedine Zidane
Zinedine Zidane (Autor: SITA/AP)
ČTK|21. júl 2026 o 11:32
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Didier Deschamps po MS oznámil odchod z lavičky, jeho nástupcom má byť Zidane.

Zinédine Zidane údajne už podpísal zmluvu s Francúzskou futbalovou federáciou a reprezentáciu svojej rodnej krajiny by mal viesť minimálne do majstrovstiev sveta v roku 2030. Informoval o tom novinár Fabrizio Romano.

O Zidaneovom nástupe k národnému tímu sa hovorí dlhší čas. Už vlani v januári tréner Didier Deschamps oznámil, že po tohtoročných majstrovstvách sveta francúzsku lavičku opustí.

Reprezentáciu viedol od roku 2012 a na svetovom šampionáte s ňou vybojoval zlato a striebro, na nedávno skončenom turnaji bola Francúzsko štvrté.

Teraz má výber prevziať štyridsaťpäťročný Zidane, ktorého syn Luca reprezentuje Alžírsko.

Zidane doteraz trénoval iba Real Madrid. V dvoch obdobiach 2016-2018 a 2019-2021 svoj bývalý klub doviedol k dvom ligovým titulom a trom triumfom v Lige majstrov.

Vo svojej hráčskej kariére držiteľ Zlatej lopty za rok 1998 a trojnásobný najlepší futbalista sveta podľa ankety FIFA pomohol Francúzsku vyhrať majstrovstvá sveta i Európy.

Jeho kariéra sa skončila neslávne vo finále MS 2006 proti Taliansku, keď bol za úder hlavou do hrude Marca Materazziho v predĺžení vylúčený a Francúzsko následne prehralo súboj o titul v penaltovom rozstrele.

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