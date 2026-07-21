Francúzsko má nového trénera. Zidane údajne podpísal zmluvu a nahradí Deschampsa na lavičke

Zinédine Zidane údajne už podpísal zmluvu s Francúzskou futbalovou federáciou a reprezentáciu svojej rodnej krajiny by mal viesť minimálne do majstrovstiev sveta v roku 2030. Informoval o tom novinár Fabrizio Romano.
O Zidaneovom nástupe k národnému tímu sa hovorí dlhší čas. Už vlani v januári tréner Didier Deschamps oznámil, že po tohtoročných majstrovstvách sveta francúzsku lavičku opustí.
Reprezentáciu viedol od roku 2012 a na svetovom šampionáte s ňou vybojoval zlato a striebro, na nedávno skončenom turnaji bola Francúzsko štvrté.
Teraz má výber prevziať štyridsaťpäťročný Zidane, ktorého syn Luca reprezentuje Alžírsko.
Zidane doteraz trénoval iba Real Madrid. V dvoch obdobiach 2016-2018 a 2019-2021 svoj bývalý klub doviedol k dvom ligovým titulom a trom triumfom v Lige majstrov.
Vo svojej hráčskej kariére držiteľ Zlatej lopty za rok 1998 a trojnásobný najlepší futbalista sveta podľa ankety FIFA pomohol Francúzsku vyhrať majstrovstvá sveta i Európy.
Jeho kariéra sa skončila neslávne vo finále MS 2006 proti Taliansku, keď bol za úder hlavou do hrude Marca Materazziho v predĺžení vylúčený a Francúzsko následne prehralo súboj o titul v penaltovom rozstrele.