    Česká reprezentácia prišla o trénera. Koubek po neúspešných MS rezignoval

    Miroslav Koubek
    Miroslav Koubek (Autor: SITA/AP)
    ČTK|29. jún 2026 o 17:37
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    Zmluvu mal platnú ešte na dva roky.

    Tréner Miroslav Koubek skončil pri českej futbalovej reprezentácii krátko po vyradení na MS 2026. Predseda FAČR David Trunda po vzájomnej dohode prijal jeho rezignáciu.

    Koubek, ktorý prevzal národné mužstvo v zime, mal s asociáciou zmluvu ešte na dva roky. V marci doviedol tím po 20 rokoch na svetový šampionát, kde jeho zverenci s jediným získaným bodom obsadili v skupine posledné štvrté miesto.

    74-ročný kouč uviedol, že k jeho predčasnému koncu prispela aj údajná mediálna kampaň.

    "Po neúspechu na majstrovstvách sveta, za ktorý nesiem ako hlavný tréner spoluzodpovednosť, som po zvážení všetkých okolností dospel k záveru, že ponúknem svoju pozíciu k dispozícii pánovi predsedovi FAČR Davidovi Trundovi. Po vzájomnej debate a konzultácii pán predseda môj návrh prijal, "uviedol Koubek.

    Výsledky Česka na MS vo futbale 2026

    12.06. 04:00
    | Skupina A | Matchday 1
    Južná Kórea
    Južná Kórea
    2 - 1
    Česko
    Česko
    Guadalajara | Guadalajara
    18.06. 18:00
    | Skupina A | Matchday 8
    Česko
    Česko
    1 - 1
    Južná Afrika
    Južná Afrika
    Atlanta | Atlanta
    25.06. 03:00
    | Skupina A | Matchday 14
    Česko
    Česko
    0 - 3
    Mexiko
    Mexiko
    Mexiko City | Mexiko City

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Miroslav Koubek
    Miroslav Koubek
    Česká reprezentácia prišla o trénera. Koubek po neúspešných MS rezignoval
    dnes 17:37
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