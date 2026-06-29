Česká reprezentácia prišla o trénera. Koubek po neúspešných MS rezignoval

Tréner Miroslav Koubek skončil pri českej futbalovej reprezentácii krátko po vyradení na MS 2026. Predseda FAČR David Trunda po vzájomnej dohode prijal jeho rezignáciu.
Koubek, ktorý prevzal národné mužstvo v zime, mal s asociáciou zmluvu ešte na dva roky. V marci doviedol tím po 20 rokoch na svetový šampionát, kde jeho zverenci s jediným získaným bodom obsadili v skupine posledné štvrté miesto.
74-ročný kouč uviedol, že k jeho predčasnému koncu prispela aj údajná mediálna kampaň.
"Po neúspechu na majstrovstvách sveta, za ktorý nesiem ako hlavný tréner spoluzodpovednosť, som po zvážení všetkých okolností dospel k záveru, že ponúknem svoju pozíciu k dispozícii pánovi predsedovi FAČR Davidovi Trundovi. Po vzájomnej debate a konzultácii pán predseda môj návrh prijal, "uviedol Koubek.