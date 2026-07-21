Šéf La Ligy obvinil FIFA z ničenia futbalového priemyslu. Infantino by mal podľa neho odstúpiť

Prezident španielskej La Ligy Javier Tebas obvinil Medzinárodnú futbalovú federáciu (FIFA) z „ničenia futbalového priemyslu“ a vyzval jej prezidenta Gianniho Infantina na odstúpenie.
Tebas spustil svoj útok krátko po triumfe Španielska na majstrovstvách sveta a uprostred špekulácií, že počet tímov na turnaji v roku 2030, ktorý sa čiastočne bude konať v Španielsku, by sa mal zvýšiť zo 48 na 64.
„Zvyšovanie počtu národných tímov nedáva zmysel. Futbalový priemysel nie sú len majstrovstvá sveta, ktoré sú najdôležitejšia udalosť. Nie všetko sa môže točiť okolo MS. Sú tu národné súťaže, ktoré podporujú tento šport,“ povedal v utorok v rozhovore pre taliansky denník La Gazzetta dello Sport.
Tebas chce menej národných tímov na turnajoch a ochranu národných súťaží: „Podujatím, ktoré trvá 40 dní a na ktoré chodí menšina hráčov, ničia futbalový priemysel, ktorý generuje desaťtisíce pracovných miest. Potrebujeme menej národných tímov a väčšiu ochranu ligového futbalu na všetkých úrovniach. Neuvedomujú si to, rozhodujú nezodpovedne.“
Na otázku, či by mal Infantino odísť zo svojej funkcie, Tebas odpovedal: „Podľa môjho názoru áno, myslím si, že už mal svoj čas. Ale má podporu systému, federácií, nie je k tomu veľa čo dodať, však? Neexistuje žiadny opozičný kandidát, nikto sa nechce prezentovať ako zdolaný.
Toto je systém, ktorý je chorý od základu. V týchto dňoch som tu v Amerike počul veľa ľudí proti Infantinovi, ktorí nesúhlasia s tým, čo robí. Hovoria to, ale potom neurobia nič. Neviem, či je horšie mlčanie alebo spoluúčasť, pretože tí, ktorí mlčia, si plne uvedomujú škody, ktoré futbal trpí.“
Infantino sa na marcovom kongrese bude uchádzať o štvrté funkčné obdobie a údajne má podporu množstva delegátov.
Tebas však verí, že päťdesiatšesťročného Švajčiara mohla pripraviť o funkciu aféra Folarina Baloguna.
Disciplinárna komisia FIFA počas MS pozastavila jednozápasový trest amerického útočníka, ktorý mu umožnil hrať v osemfinále proti Belgicku.
Stalo sa tak po telefonáte Infantina s americkým prezidentom Donaldom Trumpom.
Infantino poprel, že by telefonát mal akýkoľvek vplyv na rozhodnutie disciplinárky.
„Pozastavenie trestu amerického hráča je niečo absolútne závažné. Mali šťastie, pretože Belgicko vyradilo USA, inak by mohol vzniknúť prípad, ktorý by mohol Infantina stáť jeho miesto. Keďže Belgicko vyhralo, podarilo sa im to pochovať. Ale tieto veci sú len špička ľadovca.
FIFA rieši veci tak, ako chce, pre to, čo chce, pre svoje záujmy, určite nie pre futbal. A tak, ak potrebujú prestávku po 27 minútach, urobia to. Hydratačné prestávky sú lož. Máme ich v La Lige, ale keď je naozaj horúco. Tu mali štadióny v Dallase, Los Angeles, Atlante klimatizáciu, musel som si na tribúne obliecť sveter. Bola to lož, bola to prestávka na reklamu,“ dodal Tebas.