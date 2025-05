Cieľom je vyhrať MS 2026, povedal Ancelotti. Z nominácie vynechal Neymara

„Jediným cieľom je vyhrať v roku 2026 majstrovstvá sveta,“ dodal.

Päťnásobní majstri sveta sú momentálne na štvrtom mieste kvalifikačnej skupiny. Na prvú Argentínu, ktorej podľahli 1:4, strácajú už priepastných 10 bodov.

Na budúcoročný šampionát postúpi priamo šesť najlepších z juhoamerickej skupiny, siedmeho čaká baráž. Pre skúseného trénera ide o prvú príležitosť v bohatej kariére viesť reprezentáciu.

Ancelotti vynechal Neymara, ktorý sa zotavuje zo zranenia.

„V tejto nominácii som sa snažil vybrať hráčov, ktorí sú v dobrej forme. Neymar mal zranenie a začal hrať len nedávno. Je to veľmi dôležitý hráč, počítame s ním. Vrátil sa do Brazílie, aby hral a pripravil sa na svetový šampionát. Ráno som s ním hovoril, aby som mu to vysvetlil a on súhlasil,“ prezradil Ancelotti.