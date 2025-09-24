Mestská rada zamietla povolenie. Návrat Barcelony na Nou Camp sa opäť odkladá

BARCELONA. Španielsky futbalový veľkoklub FC Barcelona musel opäť odložiť návrat na rekonštruovaný štadión Camp Nou.
Mestská rada totiž v utorok zamietla žiadosť o vydanie nevyhnutného povolenia.
Šampión La Ligy plánoval odohrať domáci ligový duel proti San Sebastiánu s kapacitou 27-tisíc divákov, no zápas sa napokon uskutoční na Olympijskom štadióne na kopci Montjuic, na ktorom "blaugranas" hrávali počas ostatných dvoch sezón rekonštrukcie.
"Klub pokračuje v úsilí získať potrebné administratívne povolenia na otvorenie Camp Nou v najbližších týždňoch.
Momentálne pracujeme na nových úpravách, ktoré nám mestská rada dnes zaslala," uviedli zástupcovia FC Barcelona vo vyhlásení.
Mestský hasičský zbor upozornil na problémy s evakuačnými cestami a ďalšie bezpečnostné otázky.
"Zdieľame túžbu klubu vrátiť sa čo najskôr, ale mestská rada musí garantovať bezpečnosť všetkých návštevníkov štadióna.
Budeme maximálne spolupracovať s klubom, aby vyriešil všetky nedostatky. Nezdržíme vydanie povolenia ani o minútu dlhšie, než je potrebné," povedala zástupkyňa primátora Laia Bonetová.
Riaditeľ prevádzky klubu Joan Sentelles počas prehliadky štadióna uviedol, že strecha bude dokončená v lete 2027, o rok neskôr, než sa pôvodne plánovalo. Otvorenie štadióna bolo pôvodne plánované na november 2024, no termín sa už niekoľkokrát posunul.
FC Barcelona odohral prvé tri ligové stretnutia u súperov, aby získal čas na prípravu štadióna.
Následne hostil súboje proti Valencii a Getafe na Štadióne Johana Cruyffa s kapacitou 6-tisíc divákov. Zatiaľ však stále len čaká na povolenie na návrat na Camp Nou.
Rekonštrukcia Camp Nou je odhadovaná na 1,5 miliardy eur.