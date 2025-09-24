Mestská rada zamietla povolenie. Návrat Barcelony na Nou Camp sa opäť odkladá

Barcelonský štadión Spotify Camp Nou počas rekonštrukcie.
Barcelonský štadión Spotify Camp Nou počas rekonštrukcie. (Autor: REUTERS)
SITA|24. sep 2025 o 15:25
ShareTweet0

Mestský hasičský zbor upozornil na problémy s evakuačnými cestami a ďalšie bezpečnostné otázky.

BARCELONA. Španielsky futbalový veľkoklub FC Barcelona musel opäť odložiť návrat na rekonštruovaný štadión Camp Nou.

Mestská rada totiž v utorok zamietla žiadosť o vydanie nevyhnutného povolenia.

Šampión La Ligy plánoval odohrať domáci ligový duel proti San Sebastiánu s kapacitou 27-tisíc divákov, no zápas sa napokon uskutoční na Olympijskom štadióne na kopci Montjuic, na ktorom "blaugranas" hrávali počas ostatných dvoch sezón rekonštrukcie.

"Klub pokračuje v úsilí získať potrebné administratívne povolenia na otvorenie Camp Nou v najbližších týždňoch.

Momentálne pracujeme na nových úpravách, ktoré nám mestská rada dnes zaslala," uviedli zástupcovia FC Barcelona vo vyhlásení.

Mestský hasičský zbor upozornil na problémy s evakuačnými cestami a ďalšie bezpečnostné otázky.

"Zdieľame túžbu klubu vrátiť sa čo najskôr, ale mestská rada musí garantovať bezpečnosť všetkých návštevníkov štadióna.

Budeme maximálne spolupracovať s klubom, aby vyriešil všetky nedostatky. Nezdržíme vydanie povolenia ani o minútu dlhšie, než je potrebné," povedala zástupkyňa primátora Laia Bonetová.

Riaditeľ prevádzky klubu Joan Sentelles počas prehliadky štadióna uviedol, že strecha bude dokončená v lete 2027, o rok neskôr, než sa pôvodne plánovalo. Otvorenie štadióna bolo pôvodne plánované na november 2024, no termín sa už niekoľkokrát posunul.

FC Barcelona odohral prvé tri ligové stretnutia u súperov, aby získal čas na prípravu štadióna.

Následne hostil súboje proti Valencii a Getafe na Štadióne Johana Cruyffa s kapacitou 6-tisíc divákov. Zatiaľ však stále len čaká na povolenie na návrat na Camp Nou.

Rekonštrukcia Camp Nou je odhadovaná na 1,5 miliardy eur.

Tabuľka La Ligy

La Liga

    Barcelonský štadión Spotify Camp Nou počas rekonštrukcie.
    Barcelonský štadión Spotify Camp Nou počas rekonštrukcie.
    Mestská rada zamietla povolenie. Návrat Barcelony na Nou Camp sa opäť odkladá
    dnes 15:25
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Španielsko»La Liga»Mestská rada zamietla povolenie. Návrat Barcelony na Nou Camp sa opäť odkladá