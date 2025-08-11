Camavinga môže vynechať úvod La Ligy, Real potvrdil obávanú diagnózu

MADRID. Francúzsky reprezentačný stredopoliar Eduardo Camavinga zo španielskeho Realu Madrid môže vynechať začiatok novej sezóny La Ligy po tom, čo si poranil pravý členok.
Klub informoval o tom, že 22-ročný Francúz utrpel podvrtnutie členka, pričom termín jeho návratu zatiaľ nie je známy.
"Po vyšetreniach, ktoré vykonal lekársky tím Realu Madrid, bola u Eduarda Camavingu diagnostikovaná distorzia pravého členka," uviedol klub na svojom webe.
Real Madrid odštartuje ligovú sezónu v utorok 19. augusta domácim zápasom proti Osasune.
Camavinga pôsobí v "bielom balete" od leta 2021 a za madridský klub odohral už 180 duelov, strelil v nich štyri góly.