Camavinga môže vynechať úvod La Ligy, Real potvrdil obávanú diagnózu

Francúz Eduardo Camavinga v drese Realu Madrid.
Francúz Eduardo Camavinga v drese Realu Madrid. (Autor: TASR/AP)
SITA|11. aug 2025 o 15:16
ShareTweet0

Francúzsky stredopoliar utrpel zranenie pravého členka, klub neuviedol termín návratu.

MADRID. Francúzsky reprezentačný stredopoliar Eduardo Camavinga zo španielskeho Realu Madrid môže vynechať začiatok novej sezóny La Ligy po tom, čo si poranil pravý členok.

Klub informoval o tom, že 22-ročný Francúz utrpel podvrtnutie členka, pričom termín jeho návratu zatiaľ nie je známy.

"Po vyšetreniach, ktoré vykonal lekársky tím Realu Madrid, bola u Eduarda Camavingu diagnostikovaná distorzia pravého členka," uviedol klub na svojom webe.

Real Madrid odštartuje ligovú sezónu v utorok 19. augusta domácim zápasom proti Osasune.

Camavinga pôsobí v "bielom balete" od leta 2021 a za madridský klub odohral už 180 duelov, strelil v nich štyri góly.

La Liga

    Skúsený španielsky futbalista Isco v drese Betisu Sevilla.
    Skúsený španielsky futbalista Isco v drese Betisu Sevilla.
    Zlá správa pre Betis. V úvode sezóny si bude musieť poradiť bez kľúčového hráča
    dnes 15:57
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Španielsko»La Liga»Camavinga môže vynechať úvod La Ligy, Real potvrdil obávanú diagnózu