United chcú oddialiť odchod trojice k národným tímom. Skúsime sa dohodnúť, hovorí Amorim

Anglický futbalový klub Manchester United sa pokúsi oddialiť odchod svojich troch hráčov Bryana Mbeuma, Noussaira Mazrauiho a Amada Dialla, na decembrový Africký pohár národov.

Mbeumo reprezentuje Kamerun, Mazraoui bude hrať za Maroko a Diallo za Pobrežie Slonoviny.

Tréner „červených diablov“ Ruben Amorim prezradil, že sa pokúsi čo najdlhšie udržať svojich hráčov v tíme pred začiatkom turnaja v Maroku.

V decembri totiž čaká jeho zverencov šesť duelov v Premier League, cieľom je ich udržanie minimálne do stretnutia s Bournemouthom.

Okrem toho plánuje vedenie klubu komunikovať aj s dotknutými federáciami.

Na základe pravidiel turnaja by mal United pustiť trojicu futbalistov dva týždne pred úvodným vystúpením ich krajín na turnaji. „Sú isté pravidlá, ale pokúsime sa hráčov udržať o čosi dlhšie.

Nie je to len v našich rukách. Skúsime sa dohodnúť s federáciami,“ cituje portál goal.com Amorima.

Africký pohár národov je na programe od 21. decembra do 18. januára.

