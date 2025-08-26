Ancelotti šetrí superhviezdy. Brazília dohrá kvalifikáciu bez Neymara a Viniciusa

Vinicius Junior (uprostred) (Autor: TASR/AP)
TASR|26. aug 2025 o 09:54
Brazílčania nastúpia proti Čile a Bolívii.

RIO DE JANEIRO. Brazílska futbalová reprezentácia sa v záverečných dvoch dueloch kvalifikácie MS 2026 zaobíde bez Neymara i Viniciusa Juniora.

Nový kouč tímu Carlo Ancelotti ich na septembrové stretnutia proti Čile a Bolívii nenominoval. „Kanárici“ majú už istotu účasti na šampionáte v USA, Mexiku a Kanade.

Tridsaťtriročný Neymar, ktorý sa v januári vrátil domov do Santosu, má problémy so stehnom.

„Je to menší problém, no Neymara nepotrebujeme skúšať. Všetci ho poznáme. Tak ako všetci, aj on musí prísť v dobrej fyzickej kondícii, aby národnému tímu pomohol,“ uviedol na tlačovej konferencii Ancelotti podľa AFP.

Útočník Realu Madrid Vinicius na domáci duel proti Čile nemôže nastúpiť pre kartový trest a taliansky kouč ho ušetril od cesty do Bolívie.

Do tímu sa naopak vracia stredopoliar Lucas Paqueta, hráča West Hamu v júli Premier League očistila z obvinenia o porušení pravidiel o stávkovaní.

