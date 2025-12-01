Po dvoch mesiacoch prišla prehra. Bologna prepásla cennú príležitosť, Vardy dal dva góly

Hráč Cremonese Jamie Vardy(vľavo) v hlavičkovom súboji s Nicolom Casalem z Bologne v zápase talianskej ligy Serie A FC Bologna - US Cremonese.
Hráč Cremonese Jamie Vardy(vľavo) v hlavičkovom súboji s Nicolom Casalem z Bologne v zápase talianskej ligy Serie A FC Bologna - US Cremonese. (Autor: TASR/AP)
Sportnet|1. dec 2025 o 22:46
Na vedúce AC Miláno tak stále stráca štyri body.

Serie A - 13. kolo

Bologna - Cremonese 1:3 (1:2)

Góly: 45.+3 Orsolini (z 11m) - 31. Payero, 34. a 50. Vardy

Futbalisti Bologna FC prehrali v dohrávke 13. kola talianskej Serie A na domácom trávniku s US Cremonese.

Prepásli tak príležitosť stiahnuť bodovú stratu na lídra súťaže AC Miláno na jediný bod.

Skóre zápasu otváral v 31. minúte argentínsky záložník Cremonese Martin Payero, na ktorého nadviazal dvoma gólmi bývalý anglický reprezentant Jamie Vardy. Útočník sa presadil v 34. a 50. minúte.

Za domácich znižoval v nadstavenom čase prvého polčasu Riccardo Orsolini z pokutového kopu.

Domáci tak sú na 5. mieste tabuľky, hostia poskočili na 11. priečku.

