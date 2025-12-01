Po dvoch mesiacoch prišla prehra. Bologna prepásla cennú príležitosť, Vardy dal dva góly

Serie A - 13. kolo
Bologna - Cremonese 1:3 (1:2)
Góly: 45.+3 Orsolini (z 11m) - 31. Payero, 34. a 50. Vardy
Futbalisti Bologna FC prehrali v dohrávke 13. kola talianskej Serie A na domácom trávniku s US Cremonese.
Prepásli tak príležitosť stiahnuť bodovú stratu na lídra súťaže AC Miláno na jediný bod.
Skóre zápasu otváral v 31. minúte argentínsky záložník Cremonese Martin Payero, na ktorého nadviazal dvoma gólmi bývalý anglický reprezentant Jamie Vardy. Útočník sa presadil v 34. a 50. minúte.
VIDEO: Zostrih zápasu Bologna - Cremonese
Za domácich znižoval v nadstavenom čase prvého polčasu Riccardo Orsolini z pokutového kopu.
Domáci tak sú na 5. mieste tabuľky, hostia poskočili na 11. priečku.