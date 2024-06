Juhoamerický supertalent vynechá Copa América, nedostal povolenie od rodičov

LA PAZ. Šestnásťročný bolívijský stredopoliar Moisés Paniagua vynechá blížiaci sa juhoamerický šampionát Copa América v Spojených štátoch.

Môže za to kuriózny dôvod, keďže nedostal od jedného z rodičov povolenie odcestovať na turnaj.

Paniagua, ktorý hrá za bolívijský klub Always Ready, si nemohol vybaviť vstupné víza do Spojených štátov, pretože nemal plné rodičovské povolenie, uviedla vo vyhlásení Bolívijská futbalová federácia. Nekonkretizovala, ktorý z rodičov nesúhlasil s cestou svojho syna do USA.