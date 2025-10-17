Conteho neteší zranenie Lobotku, no má pripravenú náhradu. Je to podobný typ futbalistu, vraví

Billy Gilmour.
Billy Gilmour. (Autor: TASR/AP)
TASR|17. okt 2025 o 19:21
ShareTweet0

Lobotka utrpel v zápase proti FC Janov svalové zranenie.

NEAPOL. Trénerovi futbalistov Neapola Antoniovi Contemu narobilo vrásky zranenie slovenského stredopoliara Stanislava Lobotku. Kouč talianskeho majstra je však presvedčený, že Škót Billy Gilmour ho dokáže nahradiť.

Lobotka utrpel v zápase Serie A proti FC Janov (2:1) svalové zranenie a nemohol nastúpiť v drese slovenskej reprezentácie v októbrových stretnutiach kvalifikácie MS 2026 proti Severnému Írsku (0:2) a Luxembursku (2:0).

„Aj na začiatku minulej sezóny mal Lobotka zdravotné problémy, no Gilmour ho dokázal obdivuhodne nahradiť a zaplátať dieru. Má moju plnú dôveru. Je to veľmi podobný typ futbalistu.

Nie je to klasický tvorca hry, ale dokáže sa prispôsobiť a plniť na ihrisku Lobotkove úlohy," citovala DPA slová Conteho, ktoré odzneli na piatkovej tlačovej konferencii pred zápasom na pôde FC Turín.

Tabuľka Serie A

Serie A

    Billy Gilmour.
    Billy Gilmour.
    Conteho neteší zranenie Lobotku, no má pripravenú náhradu. Je to podobný typ futbalistu, vraví
    dnes 19:21
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Taliansko»Serie A»Conteho neteší zranenie Lobotku, no má pripravenú náhradu. Je to podobný typ futbalistu, vraví