Francúzsky futbalista je obvinený zo sexuálneho napadnutia, ostáva však na slobode

Uviedla to jedna z jeho právnych zástupkýň Marie Roumiantsevová.

PARÍŽ. Francúzsky futbalista Wissam Ben Yedder zostane na slobode až do svojho súdu týkajúceho sa obvinenia zo sexuálneho napadnutia počas intoxikácie alkoholom.

Prokurátora v Nice sa síce odvolala proti rozhodnutiu nechať hráča na slobode a žiadala jeho vzatie do väzby.

Vyšetrovacia komora odvolacieho súdu v Aix-en-Provence však túto žiadosť neakceptovala a ponechala futbalistu pod súdnym dohľadom.

"Je to uspokojivé rozhodnutie vzhľadom na prípad. Tiež to umožňuje pánovi Ben Yedderovi získať zdravotnú starostlivosť, ktorú by v zadržaní nemohol dostať," uviedla jeho právnička.

Ben Yedder sa zúčastnil na utorkovom vypočutí. Priznal sa, že šoféroval pod vplyvom alkoholu, ale tvrdo odmietol obvinenia zo sexuálneho napadnutia.