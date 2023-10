Etika a morálka sú viac. Belgicko navrhne nedohrať prerušený duel

BRUSEL. Belgická futbalová federácia (RBFA) navrhne polčasovú remízu 1:1 duelu kvalifikácie ME 2024 proti Švédsku uznať za konečný výsledok.

Podľa výkonného riaditeľa RBFA Manua Leroya je to najspravodlivejšie riešenie, aj keď by to napokon znamenalo stratu prvenstva v skupine na úkor Rakúska.

Duel v pondelok večer predčasne ukončili po teroristickom útoku neďaleko štadióna v Bruseli, pri ktorom zahynuli dvaja fanúšikovia Švédska.