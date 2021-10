Hviezdna generácia chce konečne úspech, Mbappé balzam na dušu

BRATISLAVA. Vo štvrtkovom druhom semifinále finálového turnaja Ligy národov 2020/2021 sa v Turíne (20.45 SELČ) o postup do boja o trofej stretnú reprezentácie Belgicka a Francúzska.

Liga národov, Final Four - semifinále

Francúzi by radi získali k dvom titulom majstrov sveta i Európy relatívne novú trofej. Keďže ide len o druhý ročník súťaže, zatiaľ ju získalo iba Portugalsko.

Po neúspechu na letnom EURO 2020, kde francúzske mužstvo plné hviezd vypadlo už v osemfinále na jedenástky so Švajčiarskom, by bol pohár vítanou trofejou.

"Čo ma opäť raz šokovalo bolo, že ma po penalte nazývali opicou. Preto by som chcel podpory, a nie preto, že mi ju Yann Sommer zlikvidoval," citovala Mbappého agentúra AFP.

A pre útočníka Paríža St. Germain Kyliana Mbappého aj potrebným balzamom na ubolenú dušu. Ten sa totiž v rozsiahlom predturnajovom rozhovore pre denník L´Equipe posťažoval na "malú podporu" po neúspešnom pokuse v rozstrele so Švajčiarmi.

Francúzi naposledy v septembri v kvalifikácii MS 2022 zdolali Fínov 2:0, predtým ale nezvíťazili v piatich dueloch. Final Four LN podľa trénera Didiera Deschampsa berú veľmi prestížne.

Odlišný názor zasa prezentoval pred reportérmi vicekapitán Raphael Varane, ktorý tvrdí, že v tíme podporuje jeden druhého: "Sme jednotní keď sa darí, aj keď sa nedarí. Pomáhame si a nikoho nenecháme bez podpory, to je naša filozofia a nebudeme ju meniť."

Deschamps tiež vníma duel proti Belgicku ako prestížnu derby záležitosť. "Je tu rivalita, možno ešte trošku umocnená po semifinále MS 2018 v Rusku, kde Belgičania odohrali veľmi dobrý zápas, ale my sme dokázali zvíťaziť a dosiahnuť finále.

"Túto súťaž by sme nemali zatracovať. Nahradila prípravné zápasy, ktoré neboli veľmi populárne. Sme tu, sme už v semifinále a máme záujem uspieť," povedal pre uefa.com kouč, ktorému pre pozitívny test na koronavírus bude chýbať dôležitý stredopoliar N'Golo Kanté.

Belgičania vypadli na preloženom EURO 2020 vo štvrťfinále s neskoršími šampiónmi z Talianska (1:2). Bola to ich prvá prehra od októbra minulého roka, keď v skupine LN prehrali s Anglickom 1:2.

Vychádza z trojčlennej obrany, ale je flexibilný, vedia aj brániť so štyrmi alebo piatimi hráčmi. Majú šesť či sedem hráčov s odohranou stovkou medzištátnych zápasov, sú teda dlho spolu.

V kvalifikácii MS 2022 v skupine jasne dominujú, postup do Kataru im takmer určite neunikne. Na medzinárodnej scéne ale ešte nezískali veľkú trofej od zlata na OH 1920.

Čas na úspech?

Španielsky tréner belgickej reprezentácie Roberto Martinez verí, že už konečne nadišiel čas tejto generácie na úspech.

"Táto skupina hráčov sa môže uchádzať o zisk niektorej z trofejí. Sme dlho jednotkou vo svetovom rebríčku a naozaj by sme už boli radi, ak by sa to podarilo," vyjadril sa kouč, ktorý sa bude spoliehať aj na streleckú formu 28-ročného útočníka londýnskej Chelsea Romelua Lukakua.