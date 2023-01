Xavi pripustil, že bez trofeje by mu hrozil koniec. Získal ju proti Realu

Bývalý kapitán Barcelony Xavi sa vrátil do tímu v novembri 2021. Po finálovom triumfe mu zagratuloval a vyjadril podporu aj prezident klubu Joan Laporta.

Veľkou mierou sa o to zaslúžili skúsený kanonier Robert Lewandowski a talentovaný mladík Gavi, keď sa podieľali na všetkých troch góloch svojho tímu.

"Je to mimoriadna generácia hráčov vedená úžasným trénerom. Som presvedčený o Xavim, má vedomosti, osobnosť a svoj vlastný štýl, ktorý predvádza Barca," uviedol Laporta pre Movistar.

Prvú väčšiu šancu Lewandowského vytlačil brankár Thibaut Courtois na pravú žrď, no v 33. minúte sa už Katalánci presadili. Poľský reprezentant vysunul prihrávkou medzi obrancov do šestnástky Gaviho a ten rozvlnil sieť.

Na konci prvého polčasu si vymenili pozície a v prečíslení našiel Gavi Lewandowského. Barcelona zvýšila na rozdiel troch gólov v 69. minúte.

A opäť v tom mali prsty obaja strelci. Lewandowski potiahol loptu od polovice ihriska až pred šestnástku, na ľavej strane vysunul Gaviho a ten krížnym pasom našiel Pedriho - 3:0. Real v závere znížil po strele Karima Benzemu.

Ancelotii: Hrali lepšie a zaslúžili si to

"Potrebovali sme to viac ako Madrid, pretože získali viac titulov ako my. Som veľmi spokojný za hráčov, ktorí si to zaslúžili.

Tvrdo na tom pracovali. Je to skvelá partia. Hráči pochopili herný plán a zápas sa pre nás vyvíjal veľmi dobre," povedal Xavi.

