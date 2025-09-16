Barcelona sa domov ešte nevracia. Klub posunul návrat na Camp Nou

TASR|16. sep 2025 o 15:40
Domáci zápas La Ligy proti Getafe odohrá na tréningovom štadióne.

BARCELONA. Návrat futbalistov FC Barcelona na zrekonštruovaný Camp Nou sa opäť odložil.

Španielsky klub v utorok potvrdil, že nedeľný domáci zápas La Ligy proti Getafe odohrá na tréningovom štadióne Johana Cruyffa s kapacitou 6000 miest.

Barcelona štartovala na trávniku, kde zväčša hrávajú „béčko“ a ženský tím, už v nedeľnom dueli La Ligy proti Valencii (6:0).

Návrat na zrekonštruovaný štadión sa niekoľkokrát odkladal, naposledy bol v pláne práve v polovici septembra.

„Klub naďalej intenzívne pracuje na získaní potrebných administratívnych povolení na otvorenie Spotify Camp Nou v blízkej budúcnosti.

FC Barcelona ďakuje svojim členom a fanúšikom za pochopenie a podporu v procese, ktorý je taký komplexný,“ citovala z vyhlásenia „blaugranas“ agentúra DPA.

    dnes 15:40
