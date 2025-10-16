Pribudne Škriniarovi hviezdny spoluhráč? Fenerbahce sa zaujíma o eso Barcelony

BARCELONA. Po oznámení, že pôsobenie poľského futbalistu Roberta Lewandowského v drese FC Barcelona sa podľa španielskych médií skončí po aktuálnom ročníku, vyplávali na povrch prví záujemcovia o jeho služby.
Podľa tureckého portálu Fanatik je Fenerbahce Istanbul pripravené ponúknuť 37-ročnému útočníkovi výhodné podmienky. V klube pôsobí aj kapitán slovenskej reprezentácie Milan Škriniar.
O Lewandowského majú záujem aj kluby zo Saudskej Arábie, ale samotný hráč vraj momentálne nie je pripravený pokračovať v kariére v tejto krajine.
V sezóne 2025/2026 zatiaľ odohral za Barcu deväť zápasov vo všetkých súťažiach a strelil štyri góly. Jeho odhadovaná hodnota je podľa Transfermarktu 10 miliónov eur.