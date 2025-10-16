Pribudne Škriniarovi hviezdny spoluhráč? Fenerbahce sa zaujíma o eso Barcelony

Lamine Yamal a Robert Lewandowski
Lamine Yamal a Robert Lewandowski (Autor: TASR/AP)
TASR|16. okt 2025 o 12:05
ShareTweet1

Turecký klub má údajne v ponuke výhodné podmienky.

BARCELONA. Po oznámení, že pôsobenie poľského futbalistu Roberta Lewandowského v drese FC Barcelona sa podľa španielskych médií skončí po aktuálnom ročníku, vyplávali na povrch prví záujemcovia o jeho služby.

Podľa tureckého portálu Fanatik je Fenerbahce Istanbul pripravené ponúknuť 37-ročnému útočníkovi výhodné podmienky. V klube pôsobí aj kapitán slovenskej reprezentácie Milan Škriniar.

O Lewandowského majú záujem aj kluby zo Saudskej Arábie, ale samotný hráč vraj momentálne nie je pripravený pokračovať v kariére v tejto krajine.

V sezóne 2025/2026 zatiaľ odohral za Barcu deväť zápasov vo všetkých súťažiach a strelil štyri góly. Jeho odhadovaná hodnota je podľa Transfermarktu 10 miliónov eur.

Tabuľka La Ligy

Ďalšie súťaže

Lamine Yamal a Robert Lewandowski
Lamine Yamal a Robert Lewandowski
Pribudne Škriniarovi hviezdny spoluhráč? Fenerbahce sa zaujíma o eso Barcelony
dnes 12:05|1
Nachádzate sa tu:
Domov»Futbal»Ďalšie súťaže»Pribudne Škriniarovi hviezdny spoluhráč? Fenerbahce sa zaujíma o eso Barcelony