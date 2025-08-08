Bývalý majster sa ocitol na pokraji krachu. Zväz mu odobral licenciu, zákaz má aj od FIFA

Futbalisti austrálskeho klubu Western United. (Autor: Western United/ X)
SITA|8. aug 2025 o 15:44
Austrálsky klub Western United čelí problémom.

MELBOURNE. Austrálsky futbalový klub Western United so sídlom v Melbourne prišiel o licenciu na pôsobenie v miestnej A-League.

Rozhodnutie padlo v piatok a klub, ktorý len pred tromi rokmi získal domáci titul, sa tak ocitol na pokraji zániku.

Western United vstúpil do najvyššej austrálskej futbalovej súťaže v sezóne 2019/2020 ako expanzný tím a už v tretej sezóne vyhral veľké finále.

V posledných mesiacoch však klub zápasil s finančnými problémami, pričom hráči a zamestnanci údajne dostávali výplaty oneskorene v apríli, máji aj júni.

Klub navyše čelí zákazu zo strany Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) v dôsledku nevyriešeného finančného sporu s bývalým útočníkom Aleksandarom Prijovičom, čo mu znemožňuje registrovať nových hráčov.

Nezávislá licenčná komisia Football Australia konštatovala, že Western United nespĺňa kritériá na držbu licencie v A-League.

"Tento výsledok, hoci je poľutovaniahodný, odráža trvalý záväzok austrálskeho futbalového zväzu zachovávať integritu, stabilitu a spravodlivosť súťaží pre všetky kluby, hráčov a zainteresované strany,“ uviedol zväz vo vyhlásení.

Klub, ktorý vedie bývalý reprezentant John Aloisi, avizoval, že sa voči rozhodnutiu odvolá. Nová sezóna A-League má odštartovať v októbri.

