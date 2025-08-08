Bývalý majster sa ocitol na pokraji krachu. Zväz mu odobral licenciu, zákaz má aj od FIFA

MELBOURNE. Austrálsky futbalový klub Western United so sídlom v Melbourne prišiel o licenciu na pôsobenie v miestnej A-League.
Rozhodnutie padlo v piatok a klub, ktorý len pred tromi rokmi získal domáci titul, sa tak ocitol na pokraji zániku.
Western United vstúpil do najvyššej austrálskej futbalovej súťaže v sezóne 2019/2020 ako expanzný tím a už v tretej sezóne vyhral veľké finále.
V posledných mesiacoch však klub zápasil s finančnými problémami, pričom hráči a zamestnanci údajne dostávali výplaty oneskorene v apríli, máji aj júni.
Klub navyše čelí zákazu zo strany Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) v dôsledku nevyriešeného finančného sporu s bývalým útočníkom Aleksandarom Prijovičom, čo mu znemožňuje registrovať nových hráčov.
Nezávislá licenčná komisia Football Australia konštatovala, že Western United nespĺňa kritériá na držbu licencie v A-League.
"Tento výsledok, hoci je poľutovaniahodný, odráža trvalý záväzok austrálskeho futbalového zväzu zachovávať integritu, stabilitu a spravodlivosť súťaží pre všetky kluby, hráčov a zainteresované strany,“ uviedol zväz vo vyhlásení.
Klub, ktorý vedie bývalý reprezentant John Aloisi, avizoval, že sa voči rozhodnutiu odvolá. Nová sezóna A-League má odštartovať v októbri.