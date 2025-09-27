ONLINE: Atlético Madrid - Real Madrid dnes, La Liga LIVE (Dávid Hancko)

MADRID. Futbalisti Atlética Madrid a Realu Madrid dnes hrajú zápas 7. kola španielskej La Ligy 2025/2026.
Premiéru v madridskom derby by mal absolvovať v drese Atlética obranca Dávid Hancko, ktorý do klubu prišiel v letnom prestupovom období.
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE: Atlético Madrid - Real Madrid dnes (La Liga 2025/2026, 7. kolo, Dávid Hancko, sobota, LIVE)
Španielska LaLiga 2025/2026
27.09.2025 o 16:15
7. kolo
Atlético Madrid
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Real Madrid
Prenos
Atlético Madrid
Svěřencům Diega Simeoneho se v úvodu nové sezóny rozhodně nedaří podle představ, a tak se nacházejí až na osmé pozici s devíti body. Během prvních šesti kol zvítězili pouze ve dvou případech, na domácím hřišti si poradili s Villarrealem a v posledním kole také s Vallecanem. Ztrácí hlavně venku, kde vytěžili pouze dva body ve třech zápasech. Přitom neměli Los Colchoneros nikterak těžký los. Remizovali ale například s nováčkem z Elche, s Alavésem, jenž minulý rok bojoval o záchranu, a v neposlední řadě také na Mallorce, která se nachází na sestupové pozici. Atlético od startu nového ročníku dvakrát prohrálo, v rámci prvního kola s Espanyolem, podruhé v prvním zápase Ligy mistrů s Liverpoolem. V milionářské soutěži budou moci napravit svou reputaci v úterý, kdy se na Estadi Wanda Metropolitano představí Frankfurt.
Očekávané absence:
T. Almada, J. M. Giménez, J. Cardoso
Nejproduktivnější hráči:
Julián Álvarez 4+1
Giuliano Simeone 1+1
Pablo Barrios 1+0
Real Madrid
Začátek Xabiho Alonsa v Realu nebyl příliš povedený. Los Blancos pod jeho vedením dokráčeli do semifinále Mistrovství světa klubů, tam ale padli s PSG vysoko 0:4. Od té doby bílý balet nepoznal chuť porážky. Na ligové scéně je stoprocentní, v úvodních šesti kolech zaznamenal šest výher, a nachází se tak na samotném vrcholu španělské Laligy. Zatím ale hráči madridského giganta nenarazili na moc celků, se kterými by měli bojovat o čelo tabulky. Na Santiago Bernabéu porazili Osasunu, Mallorcu a Espanyol, venku si zahráli proti Realu Sociedad a také dvěma nováčkům z Levante a Ovieda. Alonsovi svěřenci úspěšně vstoupili i do Ligy mistrů, když na úvod zvítězili doma nad Marseille. Ve středu je navíc čeká zápas, ve kterém budou plnit roli velkého favorita. Vycestují do dalekého Almaty, kde změří síly s domácím Kairatem.
Očekávané absence:
T. Alexander-Arnold, F. Mendy, A. Rüdiger
Nejproduktivnější hráči:
Kylian Mbappé 7+1
Vinícius Júnior 3+3
Arda Güler 2+2
Krásné sobotní odpoledne přeji všem fanouškům fotbalu, dnes je na programu 7. kolo španělské LaLigy a já Vás vítám u madridského derby mezi Atléticem a Realem. Úvodní výkop je na Estadi Wanda Metropolitano naplánován na 16:15.
Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 16:15.