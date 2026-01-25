ONLINE: Atlético Madrid - RCD Mallorca dnes, La Liga LIVE (21. kolo)

Futbalisti tímov Atlético Madrid a RCD Mallorca dnes hrali zápas 21. kola španielskej La Ligy 2025/2026.
V domácom drese sa predstaví slovenský obranca Dávid Hancko a za hostí Martin Valjent.
Kde sledovať La Ligu?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE: Atlético Madrid - RCD Mallorca dnes (futbal, La Liga 2025/2026, 21. kolo, Dávid Hancko, Martin Valjent, nedeľa, LIVE)
Španielska LaLiga 2025/2026
25.01.2026 o 14:00
21. kolo
Atlético Madrid
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Mallorca
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 14:00. V dnešnom zápase budeme sledovať španielsku La ligu a to súboj medzi Atlético Madrid a RCD Mallorca.
Atlético Madrid
Zverenci Diega Simeoneho majú v nohách ešte týžďnový zápas na ihrisku Galatasarayu Istanbul. V náročnom zápase sa zrodila remíza 1:1. Atléticu aktuálne patrí v španielskej La lige 4. pozícia so ziskom 41 bodov a pozitívnym skóre 35:17. Atléti odohrali svoj posledný ligový zápas doma s Alavésom a dokázali tesne triumfovať 1:0.
RCD Mallorca
Dá sa povedať, že hostia z Mallorcy sa v tejto sezóne trápia. Na svojom konte majú len 21 bodov a negatívne skóre 24:30. Hostia sa aktuálne nachádzajú až na 16. pozícii. Posledný ligový zápas odohrali na domácom štadióne proti Athletic Bilbao a v bláznivom zápase dokázali triumfovať 3:2.
Atlético Madrid
Zverenci Diega Simeoneho majú v nohách ešte týžďnový zápas na ihrisku Galatasarayu Istanbul. V náročnom zápase sa zrodila remíza 1:1. Atléticu aktuálne patrí v španielskej La lige 4. pozícia so ziskom 41 bodov a pozitívnym skóre 35:17. Atléti odohrali svoj posledný ligový zápas doma s Alavésom a dokázali tesne triumfovať 1:0.
RCD Mallorca
Dá sa povedať, že hostia z Mallorcy sa v tejto sezóne trápia. Na svojom konte majú len 21 bodov a negatívne skóre 24:30. Hostia sa aktuálne nachádzajú až na 16. pozícii. Posledný ligový zápas odohrali na domácom štadióne proti Athletic Bilbao a v bláznivom zápase dokázali triumfovať 3:2.