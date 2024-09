ONLINE: Atlético Madrid - RB Lipsko dnes, Liga majstrov LIVE (1. kolo)

Krásný čtvrteční večer z Madridu!Fanoušci světového fotbalu mají žně, tento týden odstartovala ligová fáze Ligy mistrů. Ve 21:00 je na programu zajímavý a i atraktivní zápas prvního kola na Wanda Metropolitano. Španělské Atlético Madrid přivítá na svém trávníku německé RB Lipsko.je již tradičně zapojeno do největších bojů v nejprestižnější klubové soutěži světa, což tento fakt potvrdilo i v minulém ročníku. Jejich cesta došla až do čtvrtfinále, kdy Atleti narazili na pozdějšího finalistu Dortmund, který je vyřadil. Čtvrtá pozice v uplynulé sezóně LaLigy jim zajistila bez kvalifikace i hlavní fázi letošního ročníku Ligy mistrů. Letos svěřenci Diega Simeoneho hráli pouze utkání v rámci domácí ligové soutěže a jejich bilance je uspokojivá. Celek z Madridu ani jednou neprohrál, přičemž inkasoval pouhou jednu branku. Přeci jen přišly dvě ztráty s Villarrealem a Espanyolem, naopak na Lipsku se naladili vítězstvím 3:0 nad Valencií. Teď je ovšem čeká náročnější zkouška s německou špičkou.v posledních letech také absolvuje boje v evropských pohárech a vždy v nich hraje velice důstojnou roli. Tento fakt hráči trenéra Marco Roseho potvrzovali v loňském ročníku Ligy mistrů, když postoupili z druhé pozice základní skupiny. Jenže stopka jim byla vystavena hned v osmifinále, když po finálním skóre 1:2 nestačili na pozdějšího vítěze Real Madrid. Podobně jako Atleti skončilo Lipsko v domácí ligové soutěži na čtvrté pozici a mohli si odškrtnout hlavní fázi. Také i Red Bull nepoznal v Bundeslize chuť porážky a shodou okolností inkasoval také pouze dvakrát. V nelehkých duelech dokázal porazit Bochum a úřadujícího mistra Leverkusen. Nálada na výjezd do Španělska je trochu pokažena, jelikož o víkendu doma remizoval s Unionem Berlín 0:0. Soustředěnost ovšem míří na Wanda Metropolitano, kde to bude extrémně těžké.nebyly v posledních letech u obou celků moc k vidění a dokonce i v samotné historii. Potkaly se totiž pouze jednou a to v roce 2020 ve čtvrtfinále Ligy mistrů. Tehdy se díky pandemii hrálo na jedno utkání, které poměrem 2:1 ovládlo Lipsko a Atleti z Lisabonu balili kufry.i to bude jedno z větších témat úvodního střetnutí. Na trávník byla povolaná trojice slovenských sudích. Hlavním bude Ivan Kružliak, jemuž na lajnách bude pomáhat Branislav Hancko a Jan Pozor. U střídaček bude dohlížet na klid Peter Kralovič. Naopak k videu usedne polská dvojice Tomasz Kwiatkowski a Piotr Lasyk.Kdo bude spokojenější po úvodním zápase hlavní fáze Ligy mistrů?