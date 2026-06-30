Hanckovi pribudne konkurencia. Atlético získalo španielskeho obrancu

Španielsky futbalista Alejandro Grimaldo prestúpil z Bayeru Leverkusen do Atletica Madrid.
Tridsaťročný ľavý obranca pôsobil v nemeckom klube tri sezóny, počas ktorých sa výrazne podieľal na zisku bundesligového titulu i Nemeckého pohára v roku 2024. V Atleticu bude spoluhráč slovenského zadáka Dávida Hancka.
Podľa nemeckých médií zaplatilo Atletico za Grimalda približne 20 miliónov eur, jeho zmluva s Leverkusenom platila až do roku 2027.
Do Nemecka prišiel v lete 2023 ako voľný hráč z Benficy Lisabon. V drese Bayeru odohral 145 súťažných zápasov, v ktorých strelil 30 gólov a pridal 45 asistencií.
„Jeho herný štýl bol charakteristický pre náš tím a jeho priame kopy boli ikonické. Za to mu patrí naša vďaka,“ uviedol športový riaditeľ Bayeru Simon Rolfes pre DPA.
Grimaldo je momentálne s reprezentáciou Španielska na majstrovstvách sveta v Severnej Amerike, kde ešte neodohral ani minútu.
Leverkusen má na zozname viacerých kandidátov na jeho náhradu, medzi nimi sú Raphael Guerreiro z Bayernu Mníchov, Arsene Kouassi z FC Lorient a Pep Chavarria z Raya Vallecano.