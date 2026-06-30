Hanckovi pribudne konkurencia. Atlético získalo španielskeho obrancu

Alejandro Grimaldo
Alejandro Grimaldo (Autor: SITA/AP)
TASR|30. jún 2026 o 16:49
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Do Madridu prichádza z nemeckého Leverkusenu.

Španielsky futbalista Alejandro Grimaldo prestúpil z Bayeru Leverkusen do Atletica Madrid.

Tridsaťročný ľavý obranca pôsobil v nemeckom klube tri sezóny, počas ktorých sa výrazne podieľal na zisku bundesligového titulu i Nemeckého pohára v roku 2024. V Atleticu bude spoluhráč slovenského zadáka Dávida Hancka.

Podľa nemeckých médií zaplatilo Atletico za Grimalda približne 20 miliónov eur, jeho zmluva s Leverkusenom platila až do roku 2027.

Do Nemecka prišiel v lete 2023 ako voľný hráč z Benficy Lisabon. V drese Bayeru odohral 145 súťažných zápasov, v ktorých strelil 30 gólov a pridal 45 asistencií.

„Jeho herný štýl bol charakteristický pre náš tím a jeho priame kopy boli ikonické. Za to mu patrí naša vďaka,“ uviedol športový riaditeľ Bayeru Simon Rolfes pre DPA.

Grimaldo je momentálne s reprezentáciou Španielska na majstrovstvách sveta v Severnej Amerike, kde ešte neodohral ani minútu.

Leverkusen má na zozname viacerých kandidátov na jeho náhradu, medzi nimi sú Raphael Guerreiro z Bayernu Mníchov, Arsene Kouassi z FC Lorient a Pep Chavarria z Raya Vallecano.

La Liga

    Alejandro Grimaldo
    Alejandro Grimaldo
    Hanckovi pribudne konkurencia. Atlético získalo španielskeho obrancu
    dnes 16:49
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