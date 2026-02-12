ONLINE: Atlético Madrid - FC Barcelona dnes, Španielsky pohár LIVE (semifinále, Hancko)

Futbalisti tímov Atlético Madrid a FC Barcelona dnes hrajú zápas semifinále Španielskeho pohára 2025/2026.
V zostave madridského klubu sa predstaví aj slovenský reprezentant Dávid Hancko.
Kde sledovať zápas v tv?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Španielsky pohár Semifinále 2025/2026
12.02.2026 o 21:00
Atlético Madrid
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Barcelona
Prenos
Vážení futbaloví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní semifinále Španielskeho pohára, keď sa proti sebe postaví Atlético Madrid a FC Barcelona.
Atlético vstúpilo do roka nevyrovnane a posledná domáca prehra s Betisom len zvýraznila kolísavú formu. Paradoxom je, že toho istého súpera v pohári nedávno deklasovalo vysokým rozdielom, no stabilita výkonov zatiaľ chýba. Zverenci Diega Simeoneho neprežívajú ideálne obdobie a dve prehry po sebe sú pre nich nezvyčajným javom.
Barcelona kráča súťažou sebavedomo a opäť je medzi najlepšou štvorkou. Minuloročná cesta za trofejou zahŕňala aj vyradenie Atlética a tím Hansiho Flicka pôsobí rovnako hladne aj teraz. Formu potvrdzuje sériou víťazstiev naprieč súťažami a najmä výkony na ihriskách súperov sú impozantné.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:00.