Hanckove Atlético prekvapivo hladko pokorilo Barcelonu. Všetky góly dalo v prvom polčase

Slovenský futbalista Dávid Hancko v zápase proti Barcelone.
Slovenský futbalista Dávid Hancko v zápase proti Barcelone. (Autor: REUTERS)
Sportnet, TASR, ČTK|12. feb 2026 o 23:02
V drese madridského tímu odohral celý zápas slovenský obranca Dávid Hancko.

Španielsky pohár - semifinále

prvý zápas:

Atlético Madrid - FC Barcelona 4:0 (4:0)

Góly: 7. Joan Garcia (vlastný), 14. Griezmann, 33. Lookman, 45+2. Alvarez, ČK: 85. Eric Garcia (Barcelona) 

/D. Hancko (Atletico) odohral celý zápas/

Futbalisti Atletica Madrid v zostave so slovenským obrancom Dávidom Hanckom zvíťazili v úvodnom semifinálovom dueli Španielskeho pohára nad lídrom La Ligy FC Barcelona 4:0.

Vytvorili si tak veľmi sľubnú východiskovú pozíciu pred odvetou, ktorá je na programe 3. marca na Camp Nou. Všetky góly padli v prvom polčase.

Atletico sa ujalo vedenia už v 7. minúte po vlastnom góle brankára Barcelony Joana Garciu. O sedem minút neskôr zvýšil náskok „Los Colchoneros" Antoine Griezmann.

Tretí úder zasadil hosťom v 33. minúte Nigérijčan Ademola Lookman - zimná posila z Atalanty Bergamo. V závere polčasu pridal štvrtý gól Julian Alvarez. Barcelona dohrávala s desiatimi, v závere dostal červenú kartu Eric Garcia.

Podľa štatistickej spoločnosti Opta inkasovala Barcelona štyri góly za polčas iba druhýkrát od sezóny 2004/05. Prvýkrát sa jej to stalo pri debakli 2:8 od Bayernu Mníchov v auguste 2020 v Lige majstrov.

Španielsky pohár - pavúk play-off

Copa del Rey

