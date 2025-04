ONLINE: Atlético Madrid - FC Barcelona dnes, Španielsky pohár LIVE (odveta semifinále)

První zápas



Po úvodním utkání semifinále Copa del Rey je boj o postup do finále nadále otevřený. Na konci února se totiž na hřišti Barcelony po fantastickém duelu urodila remíza 4:4. Atlético přitom prožilo parádní vstup do zápasu. Už v první minutě poslal celek z Madridu do vedení Álvarez a o pět minut později přidal branku také Griezmann. Barcelona výsledek otočila ještě před přestávkou díky zásahům Pedriho, Cubarsího a Martíneze. Ve druhé půli se navíc trefil Lewandowski. Atlético ale v hektickém závěru snížilo díky gólům Llorenteho a Sorlotha.