VIDEO: Arteta prehovoril po výhre s rivalom o titule: Boli sme senzační, je o čo hrať

"Sme kandidátom na titul. Stále je o čo hrať. Vidíme, ako to má každý tím náročné. My sme však boli senzační. Bol to pre nás veľký test po dvoch zápasoch, v ktorých sme neuspeli.

Ide o to, ako zareagujete na situáciu. Od prvej minúty sme si zaslúžili vyhrať," uviedol na pozápasovej tlačovej konferencii tréner Arsenalu Mikel Arteta podľa AFP.

Jeho zverenci vypadli počas víkendu v FA Cupe, keď prehrali s Manchestrom United po jedenástkovom rozstrele.

V náročnej situácii sa nachádzajú aj v Ligovom pohári, keď proti nim v prvom semifinálovom zápase vychytal slovenský brankár Martin Dúbravka výhru 2:0 pre Newcastle.