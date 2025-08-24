Artetu trápia zranenia dvoch najlepších hráčov, no teší ho debut len 15-ročného mladíka

LONDÝN. Futbalisti Arsenalu Londýn zažili podľa trénera Mikela Artetu špeciálny večer. V sobotnom zápase Premier League si poradili s nováčikom súťaže Leeds United jasne 5:0, pričom dvoma gólmi sa blysli čerstvá posila Viktor Gyökeres i obranca Jurrien Timber.
Premiérový štart v A-tíme Arsenalu i najvyššej anglickej súťaži si navyše pripísal len 15-ročný mladík Max Dowman.
„Kanonieri“ na Emirates Stadium jasne dominovali a po úvodnom triumfe nad Manchestrom United (1:0) sú v lige stopercentní. Pred úvodným výkopom predstavili ďalšiu posilu Eberechiho Ezeho a v severnom Londýne panovala celý čas dobrá atmosféra.
Posily priniesli niečo iné
„Je to skvelý výsledok, čisté konto a niekoľko veľmi dôležitých debutov a prvých gólov za klub. Sú to skvelé momenty. Práve o takýchto zážitkoch a spoločných chvíľach to podľa mňa je a myslím si, že si to fanúšikovia užili.
Myslím si, že nové posily priniesli do klubu niečo iné, im samým tiež. Takže sa uistime, že si to užijeme a že spolu zažijeme skvelé dni,“ uviedol Arteta pre oficiálnu stránku Arsenalu.
Gyökeres si v drese londýnskeho klubu prvýkrát pripísal plnú minutáž a španielskemu koučovi sa odmenil hneď dvoma presnými zásahmi. Najprv sa po zmene strán presadil prízemnou strelou zvnútra šestnástky a v nadstavenom čase premenil pokutový kop.
VIDEO: Zostrih zápasu Arsenal - Leeds United
„Začiatok je veľmi dôležitý a spôsob, akým Viktor strelil prvý gól, bol veľmi pôsobivý. Dokázal odohrať celý zápas, takže to je preňho tiež ďalšia úroveň,“ povedal Arteta na adresu 27-ročného útočníka.
„Samozrejme, dnes som sa cítil dobre. Strelil som dva góly a tím dal päť. Myslím si, že to ukázalo, že môžeme byť obrovskou hrozbou v útoku, pretože máme veľa skvelých ofenzívnych hráčov, ale samozrejme, veľmi dôležitá je aj obrana,“ konštatoval Gyökeres.
Debut si odkrútil aj 21-ročný Cristhian Mosquera, ktorý prišiel do Anglicka zo španielskej Valencie. Pozornosť však na seba strhol Dowman, vo veku 15 rokov a 235 dní sa stal druhým najmladším hráčom v histórii klubu so štartom v A-tíme.
Na trávnik prišiel v 64. minúte a práve on vybojoval penaltu v závere stretnutia, keď ho fauloval Anton Stach. „Určite to bolo špeciálne. Je skvelé, že sme jeho príchodom do hry mohli zmeniť energiu na štadióne a mal dopad,“ tešil sa Arteta.
Rozširujúca sa maródka
Španielskeho kormidelníka však nepotešila rozširujúca sa maródka. Po minulotýždňovom zranení Kaia Havertza sa na listinu absentujúcich hráčov pridali aj Bukayo Saka a kapitán Martin Ödegaard.
„Poučili sme sa z minulej sezóny a máme káder, ktorý práve potrebujeme. Preto sme sa na trhu správali tak, ako sme sa správali. Je priveľa zápasov a môže sa stať čokoľvek.
Stalo sa to dvom našim najdôležitejším hráčom a už sme prišli o Kaia, takže budeme potrebovať každého v najlepšej forme a aj veľa šťastia, aby sme nestratili ďalších,“ zamyslel sa Arteta.
Rival nezaváhal
Okrem Arsenalu sa môže dvoma víťazstvami pýšiť aj jeho londýnsky rival Tottenham, ktorý si vybojoval cenný triumf na trávniku Manchestru City 2:0. V prvom polčase rozhodli zásahy Brennana Johnsona a Joaa Palhinhu.
Portugalský stredopoliar, ktorý prišiel do Anglicka na hosťovanie z Bayernu Mníchov, strelil svoj prvý gól v novom pôsobisku.
„Som veľmi spokojný s výkonom tímu a, samozrejme, s víťazstvom. Myslím si, že prvých 35 minút bolo vyrovnaných, City malo mierne navrch, no my sme zostali v hre, snažili sme sa robiť správne veci a ukázali sme skvelú mentalitu.
Gól zmenil dynamiku a po druhom sme mali viac-menej navrch do konca zápasu my,“ tešil sa tréner „kohútov“ Thomas Frank.
K Palhinhovmu gólu viedla chyba v rozohrávke, ktorej sa dopustil brankár James Trafford. Odchovanec City sa v lete vrátil do Manchestru z Burnley a odchytal oba zápasy v novom ročníku. V tom úvodnom Citizens zdolali Wolverhampton 4:0.
VIDEO: Zostrih zápasu Manchester City - Tottenham Hotspur
„Pod tlakom sme prehliadali jednoduché veci a potom sme si vytvorili dosť šancí, ale stalo sa to a taký je futbal. Je to len druhý zápas. Po poslednom dueli s Wolves všetci hovorili, že je to v poriadku, a ja som povedal, že je to len jeden zápas a ešte sa toho stane veľa.
Viem, ako pracujeme a čo robia hráči. Je tu veľa dobrých vecí, ale musíme sa zlepšiť,“ zhodnotil výkon City tréner Pep Guardiola.
V súboji nováčikov uspelo Burnley s Martinom Dúbravkom nad Sunderlandom 2:0. Slovenský brankár vychytal prvé čisté konto v novom tíme a napravil si chuť po minulotýždňovej prehre s Tottenhamom 0:3.
Krátko po zmene strán sa presadil Josh Cullen a v závere duelu pridal poistku Jaidon Anthony.
„Bol to príjemný výkon. Myslím si, že sme boli naozaj dobrí počas celých 90 minút. Prvý gól nám dodal trochu dychu a potom sme do toho šli ako kolektív naplno a udržali sme čisté konto, čo je tiež naozaj potešujúce.
Každý jeden hráč, či bol v základnej zostave, striedajúci alebo sedel na lavičke, nemôžem vynachváliť spôsob, akým pristúpil k dnešnému zápasu,“ pochválil svojich zverencov tréner Burnley Scott Parker.